Білосюк: Перевірила власні сили

Наприкінці 2021-го року у Буковелі відбувся чемпіонат України, де виступала резервна команда збірної України.

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Проте у ЗМІ почали ширитися чутки, що в змаганнях брала участь і легендарна українська біатлоністка Білосюк, проте виступала вона під чужим іменем.

Олена зізналася журналістам, що дійсно виступала у спринтерській гонці. Спортсменка пояснила своє рішення.

За її словами, після закінчення першого змагального триместру вона була змушена повернутися в Україну. Аби не пропускати тренувань та перевірити свій фізичний стан, біатлоністка вирішила позмагатися на чемпіонаті України.

"Дійсно, в режимі швидкісного тренування я пробігла спринтерську гонку, перевірила власні сили, але оскільки рішення про участь було прийнято в останній момент, як виняток мені дозволили пройти дистанцію з чіпами, щоб мати інформацію по тимчасовим відсіках. Відповідно, в стартовий протокол гонки внести зміни було неможливо, тому я бігла з транспондерами спортсменки, яка в той день не вийшла на старт гонки", – зазначила Білосюк.

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Вона запевняє, що її результат не був відображений в офіційних протоколах і ні на що не впливав. Їй він був необхідний лише для перевірки власного стану.

Підкреслюю, що ніякої "змови" в цій ситуації немає, прямо зараз мені не потрібно додаткової уваги, а необхідно сконцентруватися на підготовці до наступних етапів Кубку світу і Олімпійських Ігор,

– додала біатлоністка.

Також Білосюк додала, що відразу ж після спринтерської гонки відправилася на навчально-тренувальний збір в Поклюці.

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