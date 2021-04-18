Заява капітана
Донецький клуб не зумів дати бій київському Динамо та поступився супернику з рахунком 0:1. Єдиний гол у матчі з пенальті забив Карлос Де Пена.
Як це було Динамо перемогло Шахтар та наблизилося до чемпіонства в УПЛ: відео
"Гірники" поступились одвічному супернику у важливому поєдинку у боротьбі за "золото" чемпіонату України. Капітан та лідер Шахтаря Тарас Степаненко жорстко відреагував на болючу поразку у своїх соцмережах. Він не розкрив причину фіаско та прямо вказав на проблеми у розташуванні "гірників".
Жодних виправдань і пояснень. Кожному гравцеві та усій команді є над чим працювати,
– написав футболіст.
Після цього протистояння команда Мірчі Луческу збільшила перевагу від донеччан. Тепер між ними 10 очок різниці. До завершення сезону залишилось лише 4 тури, а кияни вже майже однією рукою вдягнули на свої шиї золоті нагороди УПЛ.
- У 23 турі Динамо проведе домашній матч проти Інгульця, а підопічні Луїша Каштру поїдуть у гості до Олександрії.