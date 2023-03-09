Нидерланды – Украина 1:1

Голы: Бухари, 20 – Шотурма, 10

В последнем туре "сине-желтых" ждала встреча против Нидерландов. Фактически этот поединок был формальностью для наших ребят, которые уже гарантировали себе первое место в группе еще перед этим матчем, пишет 24 канал.

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Но сыграть нужно было. Нидерландскому сопернику кровь из носа требовалась победа в очной встрече, которая напрямую бы тоже их вывела на ЧМ-2024.

Уже на 10-й минуте лидер Шотурма вывел Украину вперед 0:1. За несколько секунд до конца первого тайма хозяева сравняли цифры на табло благодаря голу от Бухари – 1:1.

Команды создали немало моментов во второй части игры, но забить ни одной из сборных так и не удалось. Коллективы расписали ничью 1:1.

Подопечные Александра Косенко закончили основной отбор к чемпионату мира-2024 без поражений и с 10 баллами в активе. Нидерланды набрали 5 баллов и продолжат борьбу за выход в следующий раунд через поединки плей-офф.

Великолепный и максимальный результат от украинских футзолистов.

К слову, сборная Украины ждет жеребьевку элитного раунда, которая состоится 5-го июля.