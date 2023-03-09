Нідерланди – Україна 1:1

Голи: Бухарі, 20 – Шотурма, 10

В останньому турі на "синьо-жовтих" чекала зустріч проти Нідерландів. Фактично, цей поєдинок був формальністю для наших хлопців, які вже гарантували собі перше місце у групі ще перед цим матчем, пише 24 канал.

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Але зіграти потрібно було. Натомість нідерландському супернику кров з носа була потрібна перемога у очній зустрічі, яка напряму б теж їх вивела на ЧС-2024.

Вже на 10-й хвилині наш лідер Шотурма вивів Україну уперед 0:1. За декілька секунд до кінця першого тайму господарі зрівняли цифри на табло завдяки голу від Бухарі – 1:1.

Команди створили чимало моментів у другій частині гри, але забити жодній зі збірних так і не вдалось. Колективи розписали нічию 1:1.

Підопічні Олександра Косенка закінчили основний відбір до чемпіонату світу-2024 без поразок та з 10 балами в активі. Нідерланди набрали 5 балів та продовжать боротьбу за вихід у наступний раунд через поєдинки плей-офф.

Чудовий та максимальний результат від українських футзалістів.

До слова, збірна України чекає на жеребкування елітного раунду, яке відбудеться 5-го липня.