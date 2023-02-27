Сборная Украины по футзалу уже обеспечила себе выход в плей-офф элит-раунда отбора на ЧМ-2024. Победа в последнем матче над Нидерландами позволит напрямую попасть в элит-раунд квалификации.

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Перед матчем с нидерландцами "сине-желтые" проведут товарищескую игру против Польши 3 марта. На эти матчи главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко вызвал 14 игроков: 2 вратаря и 12 полевых.

Состав Украины по футзалу

Вратари: Юрий Савенко (Ураган), Александр Сухов (ХИТ)

Юрий Савенко (Ураган), Александр Сухов (ХИТ) Полевые игроки: Петр Шотурма, Даниил Абакшин, Игорь Корсун, Артем Фаренюк, Николай Микитюк (все – Ураган), Михаил Зварыч, Сергей Малышко, Виталий Радевич (все – Энергия), Евгений Серый, Игорь Чернявский (оба – ХИТ), Андрей Мельник (CLUST) , Ярослав Лебедь (Пяст, Польша).

После трех побед "сине-желтые" уверенно лидируют в группе, имея в активе 9 очков. Нидерланды набрали три пункта, но у них еще игра в запасе. У сборной Косово – ноль баллов после трех матчей.

Достойно внимания! Завершающий поединок основного раунда сборная Украины проведет на выезде против Нидерландов 8 марта. Матч состоится в Алмере и начнется в 21:00 по киевскому времени. Спарринг против Польши состоится 3 марта в городе Колобжег и начнется в 20:00 по Киеву.

В финальной части ЧМ-2022 сыграют 24 команды. От Европы на турнир попадут семь команд.