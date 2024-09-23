Сборная Украины по футзалу продолжает выступления на чемпионате мира-2024. Команда Александра Косенко уже 24 сентября сыграет свой матч 1/8 финала, сообщает 24 Канал. Начало – в 18:00 по Киеву.

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В ожидании четвертьфинала

"Сине-желтые" начали свой путь на Мундиале с провала, разгромно проиграв Аргентине 1:7. Однако в двух следующих матчах украинцы не оставляли шансов своим соперникам.

Подопечные Косенко разнесли Анголу 7:2 и выиграли решающий бой против Афганистана 4:1. Это позволило Украине снова пройти групповой этап. Наша команда пять раз выступала на футзальных Мундиалях и каждый раз проходила группу.

На этот раз "сине-желтые" попали в 1/8 финала, где нашим соперником станут Нидерланды. "Оранжевые" также стали вторыми в своей группе, набрав 5 очков в компании Парагвая, Коста-Рики и Узбекистана.

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Прогноз Favbet

В конце концов в отчетном матче фаворитом встречи будет как раз Украина. Проход подопечных Косенко в 1/4 финала оценивается в 1.21, тогда как голландцев – в 4,05. Если же говорить сугубо об основном времени, то котировки следующие:

победа Нидерландов – 5,90

ничья – 5,60

победа Украины – 1,38

При этом эксперты не ожидают очень результативную игру, но прогнозируют не менее пяти голов. Коэффициент на "тотал больше 6,5" равен 2,10, тогда как на ТМ6,5 – 1,78. Главными претендентами на гол от Украины являются следующие игроки: