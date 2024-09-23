Збірна України з футзалу продовжує виступи на чемпіонаті світу-2024. Команда Олександра Косенка вже 24 вересня зіграє свій матч 1/8 фіналу, повідомляє 24 Канал. Початок – о 18:00 за Києвом.

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В очікуванні чвертьфіналу

"Синьо-жовті" розпочали свій шлях на Мундіалі з провалу, розгромно програвши Аргентині 1:7. Проте у двох наступних матчах українці не залишали шансів своїм суперникам.

Підопічні Косенка рознесли Анголу 7:2 та виграли вирішальний бій проти Афганістану 4:1. Це дозволило Україні знову пройти груповий етап. Наша команда п'ять разів виступала на футзальних Мундіалях і кожного разу проходила групу.

Цього разу "синьо-жовті" потрапили в 1/8 фіналу, де нашим суперником стануть Нідерланди. "Помаранчеві" також стали другими у своїй групі, набравши 5 очок в компанії Парагваю, Коста-Рики та Узбекистану.

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Зрештою у звітному матчі фаворитом зустрічі буде як раз Україна. Прохід підопічних Косенка в 1/4 фіналу оцінюється в 1.21, тоді як голандців – у 4,05. Якщо ж говорити суто про основний час, то котирування наступні:

перемога Нідерландів – 5,90

нічия – 5,60

перемога України – 1,38

При цьому експерти не очікують на дуже результативну гру, але прогнозують не менше п'яти голів. Коефіцієнт на "тотал більше 6,5" дорівнює 2,10, тоді як на ТМ6,5 – 1,78. Головними претендентами на гол від України є наступні гравці: