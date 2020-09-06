Ведущие сборные Европы – Нидерланды и Италия сойдутся в матче Лиги наций. Поединок между топ-сборными состоится в понедельник, 7 сентября.

Правами на показ матчей Лиги наций обладает "Медиа Группа Украина". Поэтому именно каналы "Футбол 1,2,3" транслируют матчи Лиги наций. Поединок Нидерланды – Италия покажет канал "Футбол 1", пишет 24 канал.

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Начало трансляции в 21:35. Сам матч начнется в 21:45.

Смотреть онлайн матч Нидерланды – Италия можно на видеосервисе Oll.tv На нем будет та же трансляция, что и по телевидению. Однако доступ к трансляции платный – от 109 гривен в месяц за право просмотра каналов "Футбол 1/2/3".

Нидерланды, которые были финалистом предыдущего розыгрыша Лиги наций, в новом сезоне стартовали с минимальной победы над Польшей.

Зато Италия разделила очки с Боснией и Герцеговиной.

В истории сборных это уже 13-я встреча: 4 матча выиграла Италия, три – Нидерланды. Еще 5 поединков завершились ничьей.