Провідні збірні Європи – Нідерланди та Італія зійдуться у матчі Ліги націй. Поєдинок між топ-збірними відбудеться у понеділок, 7 вересня.

Правами на показ матчів Ліги націй володіє "Медіа група Україна". Тож саме канали "Футбол 1,2,3" транслюють матчі Ліги націй. Поєдинок Нідерланди – Італія покаже канал "Футбол 1", пише 24 канал.

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Початок трансляції о 21:35. Сам матч розпочнеться о 21:45.

Дивитися онлайн матч Нідерланди – Італія можна на відеосервісі Oll.tv. На ньому буде та ж трансляція, що і по телебаченню. Однак доступ до трансляції платний – від 109 гривень на місяць за право перегляду каналів "Футбол 1/2/3".

Нідерланди, які були фіналістом попереднього розіграшу Ліги націй, у новому сезоні стартували з мінімальної перемоги над Польщею.

Натомість Італія розділила очки з Боснією і Герцеговиною.

В історії збірних це вже 13-а зустріч: 4 матчі виграла Італія, три – Нідерланди. Ще 5 поєдинків завершилися нічиєю.