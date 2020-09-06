Уже 7 сентября болельщики смогут увидеть жаркий матч, где Нидерланды померятся силами с Италией. Букмекеры спрогнозировали, кто же после финального свистка выйдет победителем.

Нидерланды – Италия: прогноз

В прошлом туре Нидерланды минимально победили Польшу 1:0. Острее в матче выглядели хозяева. Наибольшую опасность у владений польской команды создавал Мемфис Депай, информирует 24 канал.

На 61-й минуте счет на табло был открыт. Ханс Хатебур отдал пас партнеру по команде и Стивен Бергвейн отправил мяч в пустые ворота – 1:0. Больше команды не смогли забить в матче, поэтому этот гол стал первым и победным для нидерландских футболистов.

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Итальянские футболисты же померились силами с Боснией и Герцеговиной и неожиданно расписали ничью 1:1. Первый тайм несмотря на атаки обеих команд завершился с "сухим" счетом 0:0. Второй тайм для болельщиков сборных был значительно интереснее. Уже на 57-й минуте вперед неожиданно вышли гости.

Самый звездный футболист Боснии и Герцеговины Эдин Джеко первым добрался до мяча в штрафной и переиграл голкипера ударом в правый нижний угол ворот.

Уже ровно за 10 минут счет стал равным. Инсинье отдал передачу, адресатом которой был Сенси, и тот нанес результативный удар из пределов штрафной. Шехич не мог с ним справиться из-за рикошета.

Статистика противостояний

Команды сыграли между собой аж 21 матч. Хотя букмекеры отдают небольшое предпочтение Нидерландам, но этого не подтверждает статистика прошлых матчей. Всего три победы праздновали нидерландские футболисты против девяти у итальянцев. Еще 9 раз встречи завершали ничьей.

Последний раз соперники встречались в товарищеском матче в Турине в 2018 году, тогда матч завершился ничьей 1:1.

Нидерландцы не знают вкуса побед в последних 5 поединках против итальянцев – 3 ничьи и 2 поражения. Неприятная статистика перед матчем.

Последнюю победу Нидерланды в матче против Италии получали еще на Евро в 2008 году, где в стартовом туре голландцы праздновали победу 3:0.

Матч Лиги наций Нидерланды – Италия состоится 7 сентября в 21:45

Нидерланды – Италия: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Parimatch колеблются, кому же отдать предпочтение в этом противостоянии. На победу хозяев стоит коэффициент 2,35, а на успех Италии – 3,40. Ничейный результат оценен в 3,20.

Эксперты считают, что Нидерланды победят итальянскую команду хотя бы в одном тайме – 1,70. Первыми в матче откроют счет хозяева встречи – 1,74, а на то, что гости первыми огорчат голкипера соперника – 2,10.

Второй гол в матче фанаты увидят в период с 1 по 60 минуту встречи – 2,14.

Аналогичные коэффициенты стоят на последний гол в поединке. "Тотал матча 2-3 гола" – 2,01.

По мнению экспертов, нидерландские футболисты отметятся в воротах итальянцев в первой 45-минутке – 2,11, а вот на результативный удар в исполнении Италии стоит коэффициент немного выше – 2,46.

На победу Нидерландов в один гол стоит коэффициент 3,85, а на такой же показатель, но Италии – 4,50.

"Голландцы будут праздновать успех и тотал больше 2,5" – 3,85. А на аналогичный показатель, но "Тотал меньше 2,5" – 4,60.