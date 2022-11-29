Так, сборная Бразилии 28 ноября встретилась на поле с командой Швейцарии в рамках второго тура группы G и одержала победу со счетом 1:0, чем гарантировала себе выход в плей-офф Мундиаля.

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Бразилия побила рекорд Германии

Победа в матче далась сине-зеленым не так-то легко. Результат игры определил единственный гол в конце поединка, который забил Казэмиро.

Эта победа стала 17-й для сборной Бразилии на групповой стадии чемпионатов мира по футболу. Таким образом, команда Тите превзошла исторический рекорд сборной Германии, которая не терпела поражений на чемпионатах мира на протяжении 16 поединков в 1990 – 2010 годах.

Последнее поражение "селесао" на групповом этапе произошло еще в далеком 1998 году. Тогда команда сине-зеленых уступила Норвегии со счетом 1:2 в заключительном матче группы A. С тех пор, стартуя с чемпионата мира-2002, сборная Бразилии не чувствовала горького вкуса поражений.

Так, за это время "селесао" в финальных частях чемпионатов мира выиграли 14 матчей и трижды сыграли вничью.

Беспроигрышная серия Бразилии на групповых этапах ЧМ по футболу

2002: 3 победы (Турция – 2:1, Китай – 4:0, Коста-Рика – 5:2);

2006: 3 победы (Хорватия – 1:0, Бразилия – 2:0, Япония – 4:1);

2010: 2 победы, 1 ничья (КНДР – 2:1, Кот-д'Ивуар – 3:1, Португалия – 0:0);

2014: 2 победы, 1 ничья (Хорватия – 3:1, Мексика – 0:0, Камерун – 4:1);

2018: 2 победы, 1 ничья (Швейцария – 1:1, Коста-Рика – 2:0, Сербия – 2:0);

2022: 2 победы (Сербия – 2:0, Швейцария – 1:0).

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Бразилия не позволила ни одного удара в створ своих ворот

Кроме того, в первых двух матчах нынешнего чемпионата мира по футболу – в матчах против Сербии и Швейцарии – бразильцы не позволили противникам нанести ни единого удара в створ своих ворот. Это стало еще одним выдающимся достижением сине-зеленых.

Подобное произошло только во второй раз за всю историю Мундиалей. В первый раз это удалось сборной Франции на чемпионате мира-1998. Тогда французы сыграли на домашнем Мундиале против сборных Южной Африки и Саудовской Аравии.

Заметим, что после двух туров Бразилия с 6 очками возглавляет группу. Швейцария идет второй, имея 3 балла. Камерун и Сербия набрали по одному пункту. Матчи заключительного тура группы G состоятся 2 декабря. В их рамках Бразилия сыграет с Камеруном, а Швейцария сразится с Сербией.