Нідерланди – Італія: прогноз букмекерів на матч Ліги націй
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Вже 7 вересня вболівальники зможуть побачити спекотний матч, де Нідерланди поміряються силами з Італією. Букмекери спрогнозували, хто ж після фінального свистка вийде переможцем.
Нідерланди – Італія: прогноз
Нідерланди – Італія: що прогнозують букмекери
Букмекери Parimatch вагаються, кому ж віддати перевагу у цьому протистоянні. На звитягу господарів стоїть коефіцієнт 2,35, а на успіх Італії – 3,40. Нічийний результат оцінений у 3,20.
Експерти вважають, що Нідерланди переможуть італійську команду хоча б в одному таймі – 1,70. Першими у матчі відкриють рахунок господарі зустрічі – 1,74, а на те, що гості першими засмутять голкіпера суперника – 2,10.
Другий гол у матчі фанати побачать у період із 1-60 хвилину зустрічі – 2,14.
Аналогічні коефіцієнти стоять на останній гол у поєдинку. "Тотал матчу 2-3 голи" – 2,01.
На думку експертів, нідерландські футболісти відзначаться у воротах італійців у першій 45-хвилинці – 2,11, а от на результативний удар у виконанні Італії стоїть коефіцієнт трохи вищий – 2,46.
На перемогу Нідерландів в один гол стоїть коефіцієнт 3,85, а на такий же показник, але Італії – 4,50.
"Нідерландці святкуватимуть успіх і тотал більше 2,5" – 3,85. А на аналогічний показник, але "Тотал менше 2,5" – 4,60.