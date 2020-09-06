У минулому турі Нідерланди мінімально перемогли Польщу 1:0. Гостріше у матчі виглядали господарі. Найбільшу небезпеку біля володінь польської команди створював Мемфіс Депай, інформує 24 канал.

На 61-й хвилині рахунок на табло було відкрито. Ганс Гатебур віддав пас партнеру по команді і Стівен Бергвейн відправив м'яч у порожні ворота – 1:0. Більше команди не змогли забити у матчі, тому цей гол став першим та переможним для нідерландських футболістів.

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Італійські футболісти ж помірялись силами з Боснією і Герцеговиною та несподівано розписали нічию 1:1. Перший тайм попри атаки обох команд завершився із "сухим" рахунком 0:0. Другий тайм для вболівальників збірних був значно цікавішим. Вже на 57-й хвилині вперед несподівано вийшли гості.

Найбільш зірковий футболіст Боснії і Герцеговини Едін Джеко першим дістався до м'яча в штрафному майданчику та переграв голкіпера ударом у правий нижній кут воріт.

Вже рівно за 10 хвилин рахунок став рівним. Інсіньє віддав передачу, адресатом якої був Сенсі і той завдав результативного удару з меж штрафного майданчика. Шехич не міг із ним впоратись через рикошет.

Статистика протистоянь

Команди зіграли між собою аж 21 матч. Хоча букмекери віддають невелику перевагу Нідерландам, але це не підтверджує статистика минулих матчів. Всього три звитяги святкували нідерландські футболісти проти дев'яти у італійців. Ще 9 разів зустрічі завершували нічиєю.

Останній раз суперники зустрічались у товариському матчі у Турині у 2018 році, тоді матч завершився нічиєю 1:1.

Нідерландці не знають смаку перемог у останніх 5 поєдинках проти італійців – 3 нічиї та 2 поразки. Неприємна статистика перед матчем.

Останню перемогу Нідерланди у матчі проти Італії здобували ще на Євро у 2008 році, де у стартовому турі нідерландці святкували звитягу 3:0.

Матч Ліги націй Нідерланди – Італія відбудеться 7 вересня о 21:45