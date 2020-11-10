В среду, 11 ноября, Нидерланды в товарищеском матче будут принимать сборную Испании. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом ожесточенном противостоянии.

Нидерланды – Испания: прогноз

Последний раз команды выходили на одно поле в марте 2015 года в товарищеском матче. Когда благодаря голам де Врея и Классена сборная Нидерландов неожиданно победила Испанию 2:0, пишет 24 канал.

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В общем сборные 5 раз встречались между собой. Три победы в активе хозяев встречи и 2 победы праздновали испанцы. Интересно, что ни одной ничьей в матчах между этими командами еще не было. Разница мячей 9 – 4 в пользу футболистов из Нидерландов.

Товарищеский матч Нидерланды – Испания состоится 11 ноября в 21:45

Что прогнозируют букмекеры Marathonbet

Букмекеры в этой встрече отдают небольшое предпочтение гостям из Испании. На их победу можно сделать ставку с коэффициентом 2,60. А вот на успех хозяев – 3,125. Ничья же оценена в 3,36.

Скорее всего матч завершится минимальной победой Испании 0:1. Такой счет в поединке оценен в 8,40. аналогичный коэффициент стоит и на ничейный результат.

Эксперты склоняются к тому, что первый гол во встрече будет забит испанскими футболистами – 1,99. А вот в то, что сборная Нидерландов первой сможет огорчить голкипера соперника – 2,21. Такого же мнения они придерживаются и в отношении последнего гола в матче.

Специалисты не верят в то, что хозяевам поединка удастся забить голы в обоих таймах – 4,20. А вот что касается испанцев, то здесь совсем другая ситуация. На результативные удары от гостей в обоих таймах стоит коэффициент 3,64.