У середу, 11 листопада, Нідерланди у товариському матчі прийматимуть збірну Іспанії. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому запеклому протистоянні.

Нідерланди – Іспанія: прогноз

Востаннє команди виходили на одне поле у березні 2015 року у товариському матчі. Коли завдяки голам де Врея та Классена збірна Нідерландів несподівано перемогла Іспанію 2:0, пише 24 канал.

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Загалом збірні 5 разів зустрічались між собою. Три перемоги у активі господарів зустрічі та 2 звитяги святкували іспанці. Цікаво, що жодної нічиї у матчах між цими командами ще не було. Різниця м'ячів 9-4 на користь футболістів з Нідерландів.

Товариський матч Нідерланди – Іспанія відбудеться 11 листопада о 21:45

Що прогнозують букмекери Marathonbet

Букмекери у цій зустрічі віддають невелику перевагу гостям з Іспанії. На їх звитягу можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,60. А от на успіх господарів – 3,125. Нічия ж оцінена у 3,36.

Швидше за все матч завершиться мінімальною перемогою Іспанії 0:1. Такий рахунок у поєдинку оцінений у 8,40. аналогічний коефіцієнт стоїть і на нічийний результат.

Експерти схиляються до того, що перший гол у зустрічі буде забитий іспанськими футболістами – 1,99. А от у те, що збірна Нідерландів першою зможе засмутити голкіпера суперника – 2,21. Такої ж думки вони притримуються і щодо останнього голу у матчі.

Спеціалісти не вірять у те, що господарям поєдинку вдасться забити голи в обох таймах – 4,20. А от щодо іспанців, то тут зовсім інша ситуація. На результативні удари від гостей в обох таймах стоїть коефіцієнт 3,64.