11 ноября сборная Нидерландов по футболу будет принимать Испанию в товарищеском матче. Болельщики могут пересмотреть этот матч по телевидению, а также онлайн.

Поединок Нидерланды – Испания состоится 11 ноября в Амстердаме на стадионе "Амстердам Арена". Об этом сообщает 24 канал.

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Начало поединка Нидерланды – Испания в 21:45. Права на показ матчей сборных принадлежат "Медиа группа Украина". Поэтому именно на двух каналах этого медиахолдинга и будет транслироваться матч Нидерланды – Испания 7 октября.

Товарищескую игру покажут на телеканалы "Футбол 2". Начало трансляции в 21:40.

Смотреть онлайн матч Нидерланды – Испания можно на видеосервисе Oll.tv. На нем будет та же трансляция, что и по телевидению.

Однако доступ к трансляции платный – от 109 гривен в месяц за право просмотра каналов "Футбол 1/2/3".