11 листопада збірна Нідерландів з футболу прийматиме Іспанію у товариському матчі. Вболівальники можуть переглянути цей матч по телебаченню, а також онлайн.

Поєдинок Нідерланди – Іспанія відбудеться 11 листопада в Амстердамі на стадіоні "Амстердам-Арена". Про це повідомляє 24 канал.

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Початок поєдинку Нідерланди – Іспанія о 21:45. Права на показ матчів збірних належать "Медіа група Україна". Тож саме на двох каналах цього медіахолдингу і буде транслюватися матч Нідерланди – Іспанія 7-го жовтня.

Товариську гру покажуть на телеканалы "Футбол 2". Початок трансляції о 21:40.

Дивитися онлайн матч Нідерланди – Іспанія можна на відеосервісі Oll.tv. На ньому буде та ж трансляція, що і по телебаченню.

Однак доступ до трансляції платний – від 109 гривень на місяць за право перегляду каналів "Футбол 1/2/3".