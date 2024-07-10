Ожесточенная игра за вторую путевку в финал: видео всех голов матча Нидерланды - Англия на Евро
В среду, 10 июля, состоится второй полуфинальный матч чемпионата Европы-2024. В нем будут соревноваться сборные Нидерландов и Англии.
На Евро-2024 определяется второй финалист турнира. В матче 1/2 финала, проходящего в немецком Дортмунде, сборная Нидерландов противостоит сборной Англии, пишет 24 Канал.
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Первый гол-красавчик Симонса
На 8-й минуте матча Нидерланды выходят вперед. Симонс оформил красивый дальний удар, с которым не справился Пикфорд.
Гол Симонса: смотрите видео
Англия сравнивает с пенальти
На 14-й минуте Кейн пробивал по воротам и Дюмфрис подставил ногу. После просмотра VAR арбитр назначил пенальти.
11-метровый пробивал Кейн. Голкипер Нидерландов угадал направление дара, но не смог его отбить.
Видео реализованого пенальти Кейна
Отметим, что первым финалистом Евро-2024 стала Испания, обыграв Францию в первом полуфинале со счетом 2:1.