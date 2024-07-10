На Євро-2024 визначається другий фіналіст турніру. У матчі 1/2 фіналу, що проходить у німецькому Дортмунді, збірна Нідерландів протистоїть збірній Англії, пише 24 Канал.

Читайте також Битва за фінал: онлайн-трансляція матчу Нідерланди – Англія на Євро-2024

Перший гол-красунчик Сімонса

На 8-й хвилині матчу Нідерланди виходять вперед. Сімонс оформив красивий дальній удар, з яким не впорався Пікфорд.

Гол Сімонса: дивіться відео

Англія зрівнює з пенальті

На 14-й хвилині Кейн пробивав по воротам і Дюмфріс підставив ногу під удар англійця, влучивши йому в ногу. Після перегляду VAR арбітр призначив пенальті.

11-метровий пробивав Кейн. Голкіпер Нідерландів вгадав напрямок дару, але не зміг його відбити.

Відео реалізованого пенальті Кейна

Відзначимо, що першим фіналістом Євро-2024 стала Іспанія, обігравши Францію у першому півфіналі з рахунком 2:1.