Игра состоится в Дортмунде на "Сигнал Идуна Парк". Стартовый свисток прозвучит в 22:00, сообщает 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Нидерланды – Англия

На пути к полуфиналу "оранжевые" в плей-офф переиграли Румынию (3:0) и Турцию (2:1). Оба эти поединка закончились в основное время.

"Три льва" при этом в матчах на вылет дважды провели на поле по 120 минут. Сначала они едва спаслись на последней минуте от вылета, отыгравшись со Словакией, которую впоследствии победили в экстратаймах. А в четвертьфинале после ничьей (1:1) в серии пенальти оказались точнее швейцарцев (5:4).

Это будет 32-я встреча между этими сборными. Незначительное преимущество имеют англичане, которые победили в 13 поединках, также было зафиксировано 9 ничьих и столько же раз торжествовали нидерландцы. Баланс голов – 72:37.

Матч Нидерланды – Англия будет транслироваться на медиаплатформе MEGOGO. Его смогут посмотреть пользователи по подпискам "Максимальная" и "Спорт".

Также официальным транслятором Евро-2024 является Суспільне. На его местных каналах бесплатно показывали в течение турнира не все поединки, однако полуфинальная игра между командами Кумана и Саутгейта попала в перечень, которые есть в свободном доступе.

К слову. Сборная Англии является действующим вице-чемпионом Европы, Нидерланды же в 2021 году вылетели на стадии 1/8 финала.

Отметим, что на сайте 24 Канала можно будет следить за текстовой трансляцией поединка. Кроме этого будут оперативно опубликованы голы во время игры, а сразу после финального свистка появится обзор встречи.