Гра відбудеться у Дортмунді на "Сігнал Ідуна Парк". Стартовий свисток пролунає о 22:00, повідомляє 24 Канал.

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Хто буде транслювати матч Нідерланди – Англія

На шляху до півфіналу "помаранчеві" у плей-оф переграли Румунію (3:0) та Туреччину (2:1). Обидва ці поєдинки закінчилися в основний час.

"Три леви" при цьому в матчах на виліт двічі провели на полі по 120 хвилин. Спочатку вони ледь врятувалися на останній хвилині від вильоту, відігравшись зі Словаччиною, яку згодом перемогли в екстратаймах. А у чвертьфіналі після нічиєї (1:1) в серії пенальті виявилися точнішими за швейцарців (5:4).

Це буде 32-га зустріч між цими збірними. Незначну перевагу мають англійці, які перемогли у 13 поєдинках, також було зафіксовано 9 нічиїх та стільки ж разів тріумфували нідерландці. Баланс голів – 72:37.

Матч Нідерланди – Англія буде транслюватися на медіаплатформі MEGOGO. Його зможуть подивитися користувачі за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Також офіційним транслятором Євро-2024 є Суспільне. На його місцевих каналах безплатно показували протягом турніру не всі поєдинки, проте півфінальна гра між командами Кумана та Саутгейта потрапила до переліку, які є у вільному доступі.

До слова. Збірна Англії є чинним віцечемпіоном Європи, Нідерланди ж у 2021 році вилетіли на стадії 1/8 фіналу.

Зазначимо, що на сайті 24 Каналу можна буде слідкувати за текстовою трансляцією поєдинку. Окрім цього будуть оперативно опубліковані голи під час гри, а одразу після фінального свистка з'явиться огляд зустрічі.