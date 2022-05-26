Президент Федерации бокса Украины открыто поддерживает россиянина Кремлева – Ван дер Ворст

Россиянин Умар Кремлев переизбран на пост президента Международной ассоциации бокса. Ранее он возглавлял федерацию бокса России.

"Продивус уже давно открыто поддерживает Кремлева"

Русский был единственным кандидатом на выборах. Также на эту должность баллотировался нидерландец Борис ван дер Ферст, однако его кандидатура была снята из-за нарушения устава Международной ассоциации бокса (IBA).

До теми Росіянина Кремльова знову обрали президентом Міжнародної асоціації боксу: у МОК виникли сумніви

Кремлева избрали по процедуре акламации, без голосования. Это вызвало негодование у многих организаций. В частности, сомнения появились у МОК.

Ван дер Ворст был инициатором письма IBA по приостановке деятельности Федерации бокса России из-за поддержки войны в Украине. Это письмо подписали руководители девяти национальных федераций, среди которых не было украинца Владимира Продивуса.

В Федерации бокса Украины заявили, что подписи руководителя Владимира Продивуса нет под этим письмом из-за того, что они не были приглашены к подписанию. Ван дер Ворст рассказал, насколько это решение соответствует действительности.

"Здесь только несколько замечаний. Прежде всего, хотел бы еще раз повторить, что речь идет не о количестве подписей, а о фактах, изложенных в письме. Во-вторых, я не уверен, что Владимиру требовалось наше приглашение, чтобы указать Совету директоров IBA, частью которой он является, что некая национальная федерация публично поддержала вооруженные силы, незаконно вторгшиеся в его страну", – заявил нидерландец.

Следовательно, и не без основания, у нас с коллегами возникли сомнения, что мы найдем поддержку Владимира в этом вопросе. Тот факт, что Владимир уже давно открыто поддерживает Кремлева.В 2020 году он звонил мне, убеждая отказаться от президентской гонки AIBA 2020 в пользу нашего российского коллеги,

– добавил он.

Тесная связь Продивуса с Кремлевым