Досадный случай во время тренировок

Трагический инцидент произошел во время сбора нидерландской сборной. 23 декабря Питерс упала во время тренировок и получила серьезные травмы.

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Велосипедистку оперативно госпитализировали на самолете. Ей сделали операцию на голове.

Отмечается, что медикам пришлось переместить спортсменку в состояние медицинской комы. Это необходимо было для того, чтобы убрать давящее ей на мозг образование.

В ближайшие дни Эми планируют вывести из состояния искусственной комы. Однако врачи пока не прибегают к оценке возможных последствий повреждений.

Что известно о велосипедистке