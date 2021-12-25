Прикрий випадок під час тренувань

Трагічний інцидент трапився під час зборів нідерландської збірної. 23 грудня Пітерс впала під час тренувань та зазнала серйозних травм.

До речі У Франції оштрафували жінку, яка спричинила масову аварію на Тур де Франс

Велосипедистку оперативно госпіталізували на літаку. Їй зробили операцію на голові.

Зазначається, що медикам довелося перемістити спортсменку у стан медичної коми. Це необхідно було для того, щоб прибрати утворення, що тисло їй на мозок.

Найближчими днями Емі планують вивести зі стану штучної коми. Проте лікарі поки що не вдаються до оцінки можливих наслідків пошкоджень.

Що відомо про велосипедистку