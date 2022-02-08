Рекорд и шестое золото на пятой Олимпиаде

Ирен Вюст выиграла золотую медаль на Олимпиаде-2022 в Пекине в забеге на коньках на дистанции 1500 метров. Кроме того, в этом забеге ей удалось установить новый олимпийский рекорд – 1:53.28 минуты.

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Эта награда стала для Ирен Вюст шестой золотой медалью на Олимпийских играх. Она выигрывала золото на каждых играх, на которых выступала:

Турин-2006 – золото на дистанции 3000 метров

Ванкувер-2010 – золото на дистанции 1500 метров

Сочи-2014 – золото на дистанции 3000 метров и золото в командной гонке на 3000 метров

Пхенчхан-2018 – золото на дистанции 1500 метров

Пекин-2022 – золото на дистанции 1500 метров

На Олимпиаде-2006 она дебютировала в 19 лет. Золото Олимпиады-2022 и рекорд она установила в возрасте 35 лет.

Поэтому нидерландка установила уникальное достижение. До этого ни одному спортсмену не удавалось выигрывать золотые награды на пяти Олимпиадах подряд.

В целом в ее активе уже 12 олимпийских наград.