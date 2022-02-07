Борьба с раком

На Олимпийских играх 2018 в Пхенчхане Парро завоевал серебряную награду в слоупстайле. А уже в декабре 2018 года у него обнаружили рак – лимфогранулематоз или лимфому Ходжкина.

Достойно внимания Диагноз "рак": как принять и поддержать

За шесть месяцев спортсмен прошел 12 курсов химиотерапии. Но это принесло результат. Он поборол болезнь и довольно быстро вернулся к соревнованиям.

Уже в августе 2019 года он выиграл X-Games в Норвегии в биг-эйр.

Победа в Пекине-2022

Вторую свою величайшую победу Парро одержал в Пекине 7 февраля 2022 года. Он победил в слоупстайле на Олимпиаде-2022.

Я больше ничего не воспринимаю как должное. Это тоже сделало меня лучшим сноубордистом. Теперь я стараюсь ценить каждый день – от мельчайших моментов каждого утра до моей страсти к сноуборду. Теперь я стараюсь улыбаться весь день, и это дает результаты. Это потрясающе,

– заявил после победы Парро.

При этом в финал канадец квалифицировался только с десятым временем. И в первой попытке не впечатлил. Но во время второй попытки набрал 90,96 балла, опередив хозяина соревнований Су Имина. Тот квалифицировался в финал с лучшим результатом и во второй попытке набрал 88,7 балла. Но этого хватило только на серебряную награду.

Бронзовую медаль завоевал еще один канадец Марк Макморрис.

Выступление Макса Парро на Олимпиаде-2022

Теперь для полной коллекции Парро следует выиграть чемпионат мира.