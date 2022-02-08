Рекорд та шосте золото на п'ятій Олімпіаді

Ірен Вюст виграла золоту медаль на Олімпіаді-2022 в Пекіні у забігу на ковзанах на дистанції 1500 метрів, повідомляє 24 канал. Окрім того, в цьому забігу їй вдалося встановити новий олімпійський рекорд – 1:53.28 хвилини.

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Ця нагорода стала для Ірен Вюст шостою золотою медаллю на Олімпійських іграх. Вона вигравала золото на кожних Іграх, на яких виступала:

Турин-2006 – золото на дистанції 3000 метрів

Ванкувер-2010 – золото на дистанції 1500 метрів

Сочі-2014 – золото на дистанції 3000 метрів та золото у командній гонці на 3000 метрів

Пхьончхан-2018 – золото на дистанції 1500 метрів

Пекін-2022 – золото на дистанції 1500 метрів

На Олімпіаді-2006 вона дебютувала в 19 років. Золото Олімпіади-2022 та рекорд вона встановила у віці 35 років.

Відтак нідерландка встановила унікальне досягнення. До цього жодному спортсмену не вдавалося вигравати золоті нагороди на п'яти Олімпіадах поспіль.

Загалом в її активі вже 12 олімпійських нагород.