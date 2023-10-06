В четверг, 5 октября, прошли матчи второго тура Лиги конференций 2023-2024. В одном из них голландский АЗ принимал польскую Легию.

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Встреча завершилась минимальной победой хозяев, но больше запомнилась скандалом. Еще перед матчем болельщики из Польши пытались прорваться на трибуны арены в Алкмаре без билетов.

Видео давки у стадиона:

Один из фанатов отобрал палку у потерявшего сознание полицейского. Правоохранительным органам пришлось применить слезоточивый газ. А уже после игры возникло новое столкновение во время ухода игроков Легии со стадиона в автобус. Полиция атаковала игроков клуба и даже президента поляков Дариуша Миодуски.

Когда тренер Легии приказал всем игрокам зайти в автобус, правоохранители его заблокировали с требованием отдать двух футболистов – капитана Жозуэ Пескейру и защитника Радована Панкова.

Атака на президента Легии:

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В итоге полицейские задержали игроков и в кандалах доставили в СИЗО. Местные журналисты пишут, что Жозуэ и Радован обвиняются в нападении на милицию.

Польский консул попытался связаться с правоохранительными органами, но они отказались предоставлять информацию. Причиной стало то, что португалец Пескейра и серб Панков не являются гражданами Польши.