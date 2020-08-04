Королівський футбольний союз Нідерландів (KNVB) дозволив жінці брати участь в матчах чоловічих команд.

19-річна Еллен Фоккема стане першою дівчиною, на якій протестують нововведення. Вона буде грати за місцевий "Фоарут" на рівні дев'ятого дивізіону. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Нідерландів.

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Жіночий футбол у Нідерландах

В даний час у Нідерландах дозволені змішані команди до 19 років. Після 19 років дівчата не можуть грати з хлопцями в категорії А, що змушує їх виступати або в чисто жіночих колективах, або в змішаній категорії В. Якщо експеримент пройде вдало, KNVB може прибрати це обмеження.

У Футбольному союзі Нідерландів вважають, що можливі зміни в правилах допоможуть дівчатам з невеликих поселень, де не вистачає жінок для організації повноцінних команд, реалізувати себе в спорті.

"Чудово, що я можу продовжувати виступати за "Фоарут". Я грала з цими хлопцями з п'яти років, і було б прикро не приєднається до них у наступному сезоні. Поняття не маю, як це спрацює, але я дуже рада, що беру участь в експерименті", – сказала Еллен.