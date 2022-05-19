Ничего не идет к лучшему, россияне все еще убивают, – Терлюга обратилась к мировому сообществу

19 мая 2022 , 17:09
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Источник:

инстаграм Анжелики Терлюги

Украинская каратистка Анжелика Терлюга продолжает побеждать на спортивном фронте. Наэтапе Премьер-лиги по каратэ в Марокко она завоевала "золото".

Терлюга: Украинцы – мужественны и продолжают бороться каждый день

Также спортсменка активно освещает последние события в своей родной стране. В соцсетях она публикует сообщения, где речь идет о преступлениях оккупантов.

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В своем инстаграмме она прокомментировала фотографию Владимира Зеленского, где изображен разрушенный спортивный зал.

"Мои дорогие друзья, ничего не идет к лучшему. россияне все еще убивают, ежедневно бомбятся украинские города, некоторые территории Украины оккупированы российскими солдатами, которые пытаются навязать свои правила жизни! российская пропаганда просто безумна. Не могу слушать этот бред и не могу вообразить людей, которые в это верят", – отметила каратистка.

Спортсменка поблагодарила мировое сообщество и всех, кто помогает Украине приблизить победу.
Украинцы – мужественны и продолжают бороться каждый день! Мы стараемся сохранить нашу свободу и построить будущее без пути и российских законов! Спасибо всем, кто поддерживает Украину в это тяжелое время! Ваши хорошие слова и действия для нас очень важны!! Мы никогда не забудем вашу помощь!
– написала Терлюга.

Что известно о спортсменке

  • Анжелика Терлюга представляет Одесскую область.
  • В 2022 году украинка завоевала уже три награды.
  • На первом этапе в ОАЭ Анжелика завоевала серебряную награду.
  • На втором этапе Премьер-лиги в Португалии украинка поднялась на высшую строчку пьедестала.
  • Также Терлюга завоевала "золото" на этапе Премьер-лиги по карате в Марокко.
  • Терлюга – лидер мирового рейтинга в весе до 55 килограммов.
  • Анжелика является 6-кратным призером чемпионатов Европы в весе до 55 килограммов и в командном кумите. В частности, в 2019 и 2017 годах она выиграла "золото" Евро в командном кумите, а в 2018 получила золотую медаль в индивидуальном зачете.
  • На Олимпийских играх-2020 украинка завоевала серебряную награду.
Автор: Дарина Жданович