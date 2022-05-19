Терлюга: Українці – мужні та продовжують боротися кожен день

Також спортсменка активно висвітлює останні події у своїй рідній країні. У соцмережах вона публікує дописи, де йдеться про злочини окупантів.

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У своєму інстаграмі вона прокоментувала світлину Володимира Зеленського, де зображено зруйнований спортивний зал.

"Мої дорогі друзі, нічого не йде на краще. россіяни все ще вбивають, щодня бомбардуються українські міста, деякі території України окуповані російськими солдатами, які намагаються нав’язати свої правила життя! російська пропаганда просто божевільна. Не можу слухати цю маячню і не можу уявити людей, які в це вірять", – зазначила каратистка.

Спортсменка подякувала світовій спільноті та всім, хто допомагає Україні наблизити перемогу.

Українці – мужні та продовжують боротися кожен день! Ми намагаємося зберегти нашу свободу і побудувати майбутнє без путіна та російських законів! Дякую всім, хто підтримує Україну в цей важкий час! Ваші хороші слова та дії для нас дуже важливі!! Ми ніколи не забудемо про вашу допомогу!

– написала Терлюга.



Терлюга подякувала світу за допомогу / Фото з інстаграму каратистки

Що відомо про спортсменку