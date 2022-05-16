Триумф украинки

На турнире в Марокко только одна спортсменка представляла Украину. 30-летняя каратистка торжествовала в весовой категории до 55 килограммов, пишет 24 канал.

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Украинская каратистка завоевала "золото" на этапе Премьер-лиги, состоявшемся в марокканском Рабате.

Терлюга не проиграла никакой стычки перед финалом. По пути к победе она одолела итальянку Франческу Кавальяро, швейцарку Маю Шерер, после чего выбила из турнира еще двух соперниц – испанку Соню Перрейру Вильялобос и эстонку Ли Лирисман.

Только в стычке с испанской каратисткой украинка не смогла победить по очкам – победительницу определили судьи.

В финальной схватке Анжелику ждала египтянка Ахлям Юссеф, она является чемпионкой мира 2021 года.

В решающем противостоянии украинка оказалась сильнее. Она одержала победу со счетом 5:2 и завоевала второе подряд "золото" на этапах Премьер-лиги в 2022 году.

Третья награда в 2022 году

Эта медаль является третьей для украинки в 2022 году. На первом этапе в ОАЭ Анжелика завоевала серебряную награду.

В общем, "золото" для Терлюги на этапе в Рабате – третья медаль в 2022 году. Она стала серебряным призером.

На втором этапе Премьер-лиги в Португалии украинка поднялась на высшую строчку пьедестала.

Что известно о спортсменке