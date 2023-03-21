Сезон 2022-2023 для Динамо выходит крайне провальным. Киевляне позорно вылетели из Лиги Европы и уходят только четвертыми в чемпионате Украины, отставая от лидера на 9 очков.

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Это вызывает недовольство у фанатов от работы Мирчи Луческу. Различные СМИ и слухи сообщают о возможной смене тренера в Динамо летом.

Мирчу Луческу хотят видеть во Франции

Оказывается, что к персоне 77-летнего тренера есть интерес от представителей топ-лиг. Как сообщают румынские источники, Ницца всерьез заинтересована в приглашении Мирчи Михайловича.

Луческу уже встречался с представителями французского клуба в Польше, обсуждая перспективы команды. Ницца хотела бы поскорее пригласить Мирчу. Впрочем, тренер попросил подождать до лета, потому что не намерен покидать Динамо посреди сезона.

Напомним, что Мирча Михайлович возглавил киевскую команду в 2020 году. При его руководстве Динамо выиграло чемпионство, Кубок и Суперкубок Украины, а также дважды выступало в групповом раунде Лиги чемпионов.

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Ницца проваливает сезон

Что же касается Ниццы, то в январе клуб уволил Люсьена Фавра из-за неутешительных результатов. Сейчас командой руководит исполняющий обязанности тренера Дидье Дигар.

За "орлят" выступает немало известных в прошлом игроков - Данте, Николя Пепе, Росс Баркли, Аарон Рэмзи и Каспер Шмейхель. За десять туров до завершения Лиги 1 Ницца занимает седьмую строчку, отставая от еврокубковой зоны (шестое место) на 5 баллов.