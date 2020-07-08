Бывший тренер сборной Украины по футболу Мирон Маркевич в очередной раз раскритиковал киевское "Динамо". Мирон Богданович предсказывает "Динамо" смену тренера в межсезонье.

В интервью 1927.kiev.ua Маркевич предположил, что с нового сезона "Динамо" нужно "начать с нуля". Экс-тренер раскритиковал все линии "Динамо".

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"Собраны на скорую руку"

"Видимо, у команды будет новый тренер. Нужно начать с обороны. Как с такой защитой играть в футбол? Это смешно. Середину поля тоже нужно менять, как и нападение. Как говорят: "Там нет ни сзади, ни спереди".

Большинство игроков не соответствует уровню киевского "Динамо". Есть 4-5 футболистов, которые заслуживают внимания. Остальные собраны на скорую руку", – сказал Маркевич.

Также бывший наставник "Днепра" и "Металлиста" вспомнил критику в его адрес после жестких высказываний о "Динамо".

69-летний тренер убежден, что был прав.

"Проблемы, которые имеет сейчас "Динамо", просматривались и раньше. Я озвучивал их и меня обливали грязью. Два года назад меня называли маразматиком за критику "Динамо". И кто сейчас маразматик? Как можно было довести команду до такого уровня игры? Осталось одно название", – резюмировал Маркевич.

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Маркевич и "Динамо"

Мирон Богданович в плохих отношениях с руководством киевского "Динамо". Отношения обострились после публичной критики Маркевича на адрес клуба.

Президент киевлян Игорь Суркис считает, что Маркевич "выполняет чьи-то приказы", критикуя "Динамо".

Как известно, Маркевич работает в Украинской ассоциации футбола (УАФ), с которой у "Динамо" тоже "натянутые" отношения.