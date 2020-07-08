Колишній тренер збірної України з футболу Мирон Маркевич вкотре розкритикував київське "Динамо". Мирон Богданович пророкує "Динамо" зміну тренера в міжсезоння.

В інтерв'ю 1927.kiev.ua Маркевич припустив, що з нового сезону "Динамо" потрібно "почати з нуля". Екстренер розкритикував всі лінії "Динамо".

Дивіться також: "Шахтар" у матчі з 5 голами вирвав перемогу над "Динамо": відео

"Зібрані нашвидкуруч"

"Мабуть, у команди буде новий тренер. Потрібно почати з оборони. Як із таким захистом грати у футбол? Це смішно. Середину поля теж потрібно змінювати, як і напад. Як кажуть: "Там немає ні ззаду, ні спереду".

Більшість гравців не відповідає рівню київського "Динамо". Є 4-5 футболістів, які заслуговують на увагу. Решта зібрані нашвидкуруч", – сказав Маркевич.

Також колишній наставник "Дніпра" та "Металіста" пригадав критику на його адресу після жорстких висловлювань про "Динамо".

69-річний тренер переконаний, що мав рацію.

"Проблеми, які має зараз "Динамо", проглядалися і раніше. Я озвучував їх і мене обливали брудом. Два роки тому мене називали маразматиком за критику "Динамо". І хто зараз маразматик? Як можна було довести команду до такого рівня гри? Залишилась одна назва", – резюмував Маркевич.

Варте уваги: Непонятки з Суркісом: Мораес вперше розповів, чому перейшов у "Шахтар" з "Динамо"

Маркевич та "Динамо"

Мирон Богданович у поганих відносинах з керівництвом київського "Динамо". Відносини загострилися після публічної критики Маркевича на адресу клубу.

Президент киян Ігор Суркіс вважає, що Маркевич "виконує чиїсь накази", критикуючи "Динамо".

Як відомо, Маркевич працює в Українській асоціації футболу (УАФ), з якою "Динамо" теж має "натягнуті" стосунки.