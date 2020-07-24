С сезона-2021/22 в НХЛ появится новая команда, которая будет носить название "Сиэтл Кракен". На презентации франшиза представила имя, логотип и клубные цвета.

Об этом сообщается на сайте американского клуба. Кракен – гигантский моллюск из скандинавского фольклора.

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"Сиэтл – город с богатой морской историей. Думаю, что название воплощает связь с морем и интерес к тому, что находится в его глубинах. Теоретически, это отражает мощь и агрессию в игре в хоккей. Мы надеемся, что именно такое ​​упорство будут демонстрировать наши игроки каждый раз, когда они выходят на лед", – рассказал генеральный директор команды Рон Фрэнсис официальному сайту НХЛ.

Название и эмблему клуб представил в максимально пафосном ролике. Презентация выглядит очень круто.

A legend from the deep awakens.



Meet the Seattle Kraken → https://t.co/to5BtVVPh1 pic.twitter.com/FQfOdaiGQQ — Seattle Kraken (@NHLSeattle_) July 23, 2020

Что известно о "Сиэтле"

"Сиэтл" взяли в НХЛ в декабре 2018 года. Вступительный взнос составил 650 миллионов долларов. 32 клуб НХЛ начнет выступать в лиге с сезона 2020/21. Команда будет выступать в Тихоокеанском дивизионе.

Нынешний сезон в НХЛ, прерванный в марте из-за пандемии коронавирусной инфекции, возобновится 1 августа в Торонто и Эдмонтоне. В рестарте примут участие 24 команды с наибольшей долей побед.