НХЛ расширится до 32 клубов: новую команду назвали в честь моллюска из скандинавских мифов
С сезона-2021/22 в НХЛ появится новая команда, которая будет носить название "Сиэтл Кракен". На презентации франшиза представила имя, логотип и клубные цвета.
Об этом сообщается на сайте американского клуба. Кракен – гигантский моллюск из скандинавского фольклора.
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"Сиэтл – город с богатой морской историей. Думаю, что название воплощает связь с морем и интерес к тому, что находится в его глубинах. Теоретически, это отражает мощь и агрессию в игре в хоккей. Мы надеемся, что именно такое упорство будут демонстрировать наши игроки каждый раз, когда они выходят на лед", – рассказал генеральный директор команды Рон Фрэнсис официальному сайту НХЛ.
Название и эмблему клуб представил в максимально пафосном ролике. Презентация выглядит очень круто.
Что известно о "Сиэтле"
"Сиэтл" взяли в НХЛ в декабре 2018 года. Вступительный взнос составил 650 миллионов долларов. 32 клуб НХЛ начнет выступать в лиге с сезона 2020/21. Команда будет выступать в Тихоокеанском дивизионе.