Прерванный из-за пандемии коронавируса сезон НХЛ 2019/2020 планируют доиграть. Руководство лиги согласовывает последние детали по восстановлению матчей регулярного чемпионата.

Детали восстановления НХЛ

Инсайдер издания TSN Боб Маккензи опубликовал вероятный план завершения сезона НХЛ-2019/20.

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По его информации, Лига и Ассоциация игроков продолжают переговоры о формате возобновления сезона.

Тренировочные лагеря команд могут открыться уже 13 июля.

26 июля клубы покинут свои базы и отправятся в два города, которые будут принимать все заключительные матчи.

Вероятно, все поединки НХЛ будут в канадских Торонто и Эдмонтоне.

1-го августа начнутся серии плей-офф. 10 или 11 августа состоится лотерея за общий первый выбор драфта НХЛ-2020.

Он достанется одной из проигравших в квалификации команд.

Ожидается, что обладатель Кубка Стэнли определится в начале октября. В том же месяце пройдет церемония драфта.

Рынок свободных агентов в таком случае откроется 1 ноября.