НХЛ розшириться до 32 клубів: нову команду назвали в честь молюска зі скандинавських міфів
З сезону-2021/22 в НХЛ з'явиться нова команда, яка буде носити назву "Сіетл Кракен". На презентації франшиза представила ім'я, логотип і клубні кольори.
Про це повідомляється на сайті американського клубу. Кракен – гігантський молюск із скандинавського фольклору.
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"Сіетл – місто з багатою морською історією. Думаю, що назва втілює зв'язок з морем і цікавість до того, що знаходиться в його глибинах. Теоретично, це відображає міць і агресію в грі у хокей. Ми сподіваємося, що саме таку завзятість демонструватимуть наші гравці кожен раз, коли вони виходять на лід", – розповів генеральний директор команди Рон Френсіс офіційному сайту НХЛ.
Назва та емблему клуб представив в максимально пафосному ролику. Презентація виглядає дуже круто.
Що відомо про "Сіетл"
"Сіетл" взяли в НХЛ в грудні 2018 року. Вступний внесок склав 650 мільйонів доларів. 32 клуб НХЛ почне виступати в лізі з сезону 2020/21. Команда буде виступати в Тихоокеанському дивізіоні.