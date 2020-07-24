З сезону-2021/22 в НХЛ з'явиться нова команда, яка буде носити назву "Сіетл Кракен". На презентації франшиза представила ім'я, логотип і клубні кольори.

Про це повідомляється на сайті американського клубу. Кракен – гігантський молюск із скандинавського фольклору.

Читайте також: Де та коли відновляться матчі НХЛ-2019/2020: дата

"Сіетл – місто з багатою морською історією. Думаю, що назва втілює зв'язок з морем і цікавість до того, що знаходиться в його глибинах. Теоретично, це відображає міць і агресію в грі у хокей. Ми сподіваємося, що саме таку завзятість демонструватимуть наші гравці кожен раз, коли вони виходять на лід", – розповів генеральний директор команди Рон Френсіс офіційному сайту НХЛ.

Назва та емблему клуб представив в максимально пафосному ролику. Презентація виглядає дуже круто.

A legend from the deep awakens.



Meet the Seattle Kraken → https://t.co/to5BtVVPh1 pic.twitter.com/FQfOdaiGQQ — Seattle Kraken (@NHLSeattle_) July 23, 2020

Що відомо про "Сіетл"

"Сіетл" взяли в НХЛ в грудні 2018 року. Вступний внесок склав 650 мільйонів доларів. 32 клуб НХЛ почне виступати в лізі з сезону 2020/21. Команда буде виступати в Тихоокеанському дивізіоні.

Нинішній сезон в НХЛ, перерваний в березні через пандемію коронавірусної інфекції, поновиться 1 серпня в Торонто і Едмонтоні. У рестарт візьмуть участь 24 команди з найбільшою часткою перемог.