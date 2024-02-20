"Эй Джей не выдержит": Нганну уверен в досрочной победе над Джошуа

Экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну неожиданно ворвался в мир бокса, проведя конкурентный бой против Тайсона Фьюри. Вскоре звезда ММА во второй раз выйдет на боксерский ринг.

Британская звезда хевивейта Энтони Джошуа полностью оправился после двух неожиданных поражений от Александра Усика, который забрал у него пояса WBA, WBO, IBF, IBO. Эй Джей нацелен вернуть чемпионские титулы, но сначала ему нужно одолеть экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

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Нганну собирается нокаутировать Джошуа

Подавляющее большинство экспертов и болельщиков уверены в победе Джошуа. Впрочем, Нганну придерживается совсем другой точки зрения. По его мнению, в отличие от Фьюри, Джошуа не избежит нокаута.

"Тайсон показал, что он очень стойкий. Я видел, как он вставал после таких нокаутов, когда уже никто в это не верил.

Я думаю, что он, пожалуй, один из самых стойких боксеров, и это не является неуважением к Эй Джею. Я не верю, что Эй Джей выдержит то, что выдержал Тайсон", – сказал Нганну.

Единственный боксерский поединок Фрэнсиса Нганну состоялся 28 октября 2023 года против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Нганну был близок к победе: он отправил соперника в нокдаун, однако все же проиграл разделенным решением судей.

Джошуа провел на профессиональном ринге 30 поединков, из которых 27 выиграл и потерпел три поражения. Два боя Энтони проиграл по очкам украинцу Александру Усику, потеряв все вышеупомянутые пояса.