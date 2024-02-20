Британская звезда хевивейта Энтони Джошуа полностью оправился после двух неожиданных поражений от Александра Усика, который забрал у него пояса WBA, WBO, IBF, IBO. Эй Джей нацелен вернуть чемпионские титулы, но сначала ему нужно одолеть экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

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Нганну собирается нокаутировать Джошуа

Подавляющее большинство экспертов и болельщиков уверены в победе Джошуа. Впрочем, Нганну придерживается совсем другой точки зрения. По его мнению, в отличие от Фьюри, Джошуа не избежит нокаута.

"Тайсон показал, что он очень стойкий. Я видел, как он вставал после таких нокаутов, когда уже никто в это не верил.

Я думаю, что он, пожалуй, один из самых стойких боксеров, и это не является неуважением к Эй Джею. Я не верю, что Эй Джей выдержит то, что выдержал Тайсон", – сказал Нганну.

Стоит знать. Единственный боксерский поединок Фрэнсиса Нганну состоялся 28 октября 2023 года против чемпиона WBC Тайсона Фьюри. Нганну был близок к победе: он отправил соперника в нокдаун, однако все же проиграл разделенным решением судей.

Джошуа провел на профессиональном ринге 30 поединков, из которых 27 выиграл и потерпел три поражения. Два боя Энтони проиграл по очкам украинцу Александру Усику, потеряв все вышеупомянутые пояса.