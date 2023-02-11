В понедельник в американском Глендэйле (штат Аризона) состоится главная игра года в американском футболе – Супербоул 2023. Между собой сойдутся команды Канзас Сити Чифс и Филадельфия Иглз.

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В преддверии этого события Национальная футбольная лига (НФЛ) провела церемонию вручения наград лучшим игрокам по итогам сезона. Во время нее организаторы посвятили часть времени Украине.

НФЛ выразила поддержку нашей стране, ведущей борьбу за независимость в войне против России. В американское сообщество обратился президент Украины Владимир Зеленский.

От имени всех, кто сражается за свободу Украины и всего мира, я хочу поблагодарить каждого из вас за вашу помощь и поддержку. Сегодня я обращаюсь к вам, пока тысячи наших храбрых мужчин и женщин соревнуются на поле боя в Украине. Среди них на линии фронта есть игроки Украинской лиги американского футбола, разделяющие любовь к вашей игре. Наша команда, включая этих мужчин, борется за свободу вместе с нашими партнерами. Вместе мы даем надежду всему миру,

– говорится в заявлении Президента.

Видеообращение Зеленского к игрокам НФЛ:

Кроме того, церемонию награждения посетили игроки Украинской лиги американского футбола. Это бойцы, которые вступили в ряды ВСУ и пошли защищать страну с оружием в руках. Зал встретил их стоя и длинными овациями.

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Кто из игроков в американский футбол погиб на фронте: