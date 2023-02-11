У понеділок у американському Глендейлі (штат Аризона) відбудеться головна гра року у американському футболі – Супербоул 2023. Між собою зійдуться команди Канзас Сіті Чіфс та Філадельфія Іглз.

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Напередодні цієї події Національна футбольна ліга (НФЛ) провела церемонію вручення нагород найкращим гравцям за підсумками сезону. Під час неї організатори присвятили частину часу Україні.

НФЛ висловила підтримку нашій країні, яка веде боротьбу за незалежність у війні проти Росії. До американської спільноти звернувся президент України Володимир Зеленський.

Від імені всіх, хто б'ється за свободу України та всього світу, я хочу подякувати кожному з вас за вашу допомогу та підтримку. Сьогодні я звертаюся до вас, поки тисячі наших хоробрих чоловіків та жінок змагаються на полі бою в Україні. Серед них на лінії фронту є гравці Української ліги американського футболу, які розділяють любов до вашої гри. Наша команда, включно з цими чоловіками, бореться за свободу разом з нашими партнерами. Разом ми даємо надію всьому світу,

– йдеться у заяві Президента.

ВІдеозвернення Зеленського до гравців НФЛ:

The @NFL has committed to supporting the Ukrainian people in their fight for freedom during the course of the 2022 season.



Tonight, that support culminates in a special moment at #NFLHonors, highlighting Ukrainian football players and a message from President Zelenskyy. pic.twitter.com/lfUHkrkSae — NFL Network (@nflnetwork) February 10, 2023

Крім того, церемонію нагородження відвідали гравці Української ліги американського футболу. Це бійці, які вступили до лав ЗСУ та пішли захищати країну зі зброєю в руках. Зала зустріла їх стоячи та довгими оваціями.

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Хто з гравців у американський футбол загинув на фронті: