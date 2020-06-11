11 июня 2012 года состоялся поединок первого тура группового этапа Евро-2012 между Украиной и Швецией. Дублем в том матче отметился Андрей Шевченко.

В том поединке, который состоялся ровно 8 лет назад, счет открыл нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович, форвард забил 52 минуте. Уже через 3 минуты Андрей Шевченко сравнял счет в матче, а еще через 7 минут легендарный нападающий сборной Украины вывел "желто-синюю" команду вперед, пишет 24 канал.

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Андрей Шевченко поделился воспоминаниями от победы над Швецией (2:1). "Незабываемый день 8 лет назад", – написал автор дубля шведам в Twitter.

Андрей Шевченко попал в ДТП

Наверное для Андрея Шевченко памятным оказался не только матч со Швецией 11 июня 2012 года, но и ночь после него. Тогда Шева попал в аварию, увозя беременную жену Кристен Пазик в аэропорт "Борисполь".

У Шевы Porsche врезался "китаец" Geely под управлением 26-летнего киевского таксиста. Мужчина тогда сильно извинялся, а Шевченко, говорят, закрыл глаза на повреждение заднего бампера своей дорогой машины, не став устраивать скандал.