11 червня 2012 року відбувся поєдинок першого туру групового етапу Євро-2012 між Україною та Швецією. Дублем у тому матчі відзначився Андрій Шевченко.

У тому поєдинку, який відбувся рівно 8 років тому, рахунок відкрив нападник збірної Швеції Златан Ібрагімович, форвард забив на 52 хвилині. Вже через 3 хвилини Андрій Шевченко зрівняв рахунок у матчі, а ще через 7 хвилин легендарний нападник збірної України вивів "жовто-синю" команду вперед, пише 24 канал.

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Андрій Шевченко поділився спогадами від перемоги над Швецією (2:1). "Незабутній день 8 років тому", – написав автор дубля шведам у Twitter.

Андрій Шевченко потрапив у ДТП

Напевно для Андрія Шевченка пам'ятним виявився не тільки матч зі Швецією 11 червня 2012 року, але і ніч після нього. Тоді Шева потрапив в аварію, відвозячи вагітну дружину Крістен Пазік в аеропорт "Бориспіль".

У Шеви Porsche врізався "китаєць" Geely під керуванням 26-річного київського таксиста. Чоловік тоді сильно вибачався, а Шевченко, подейкують, закрив очі на пошкодження заднього бампера своєї дорогої машини, не ставши влаштовувати скандал.