Незабываемая победа: 23 года назад "Динамо" разбило "Барселону" в Лиге чемпионов
5 ноября 1997 года киевское "Динамо" одержало одну из самых ярких побед в своей истории. Киевляне не оставили шансов "Барселоне" в еврокубковом поединке.
В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов команда Валерия Лобановского шокировала зрителей "Камп Ноу", обыграв "Барселону" со счетом 4:0, пишет 24 канал.
Читайте также: Олегу Блохину – 68 лет. Памятные голы и матчи знаменитого футболиста
Хет-триком в матче видзанчився нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Еще до перерыва киевляне забили три мяча и ворота "Барселоны". Еще один гол на 79-й минуте забил Сергей Ребров, который сейчас возглавляет венгерский "Ференцварош".
Первый матч состоялся 22 октября 1997 на НСК "Олимпийский" в Киеве и завершился победой "Динамо" со счетом 3:0.
Победа "Динамо" над "Барселоной" смотрите видео
Хет-триком в матче видзанчився нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Еще до перерыва киевляне забили три мяча и ворота "Барселоны". Еще один гол на 79-ц минуте забил Сергей Ребров, который сейчас возглавляет венгерский "Ференцварош". Первый матч состоялся 22 октября 1997 на НСК "Олимпийский" в Киеве и завершился победой "Динамо" со счетом 3: 0.
Поделиться новостью