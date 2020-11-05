5 ноября 1997 года киевское "Динамо" одержало одну из самых ярких побед в своей истории. Киевляне не оставили шансов "Барселоне" в еврокубковом поединке.

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов команда Валерия Лобановского шокировала зрителей "Камп Ноу", обыграв "Барселону" со счетом 4:0, пишет 24 канал.

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Историческая победа киевлян

Хет-триком в матче видзанчився нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Еще до перерыва киевляне забили три мяча и ворота "Барселоны". Еще один гол на 79-й минуте забил Сергей Ребров, который сейчас возглавляет венгерский "Ференцварош".

Первый матч состоялся 22 октября 1997 на НСК "Олимпийский" в Киеве и завершился победой "Динамо" со счетом 3:0.

Победа "Динамо" над "Барселоной" смотрите видео

Хет-триком в матче видзанчився нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Еще до перерыва киевляне забили три мяча и ворота "Барселоны". Еще один гол на 79-ц минуте забил Сергей Ребров, который сейчас возглавляет венгерский "Ференцварош". Первый матч состоялся 22 октября 1997 на НСК "Олимпийский" в Киеве и завершился победой "Динамо" со счетом 3: 0.