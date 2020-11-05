5 листопада 1997 року київське "Динамо" здобуло одну з найяскравіших перемог в своїй історії. Кияни не залишили шансів "Барселоні" у єврокубковому поєдинку.

У матчі четвертого туру групового раунду Ліги чемпіонів команда Валерія Лобановського шокувала глядачів "Камп Ноу", обігравши "Барселону" з рахунком 4:0, пише 24 канал.

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Історична перемога киян

Хет-триком у матчі відзанчився нинішній головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Ще до перерви кияни забили три м'ячі і ворота "Барселони". Ще один гол на 79-й хвилині забив Сергій Ребров, який зараз очолює угорський "Ференцварош".

Перший матч відбувся 22 жовтня 1997 року на НСК "Олімпійський" у Києві і завершився перемогою "Динамо" з рахунком 3:0.

Перемога "Динамо" над "Барселоною" дивіться відео