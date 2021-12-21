Макаряйнен: Спортивна кар'єра все ще може зробити сюрпризи

Кайса втратила перемогу в Кубку світу через допінг російської біатлоністки Ольга Зайцевої. Через анулювання результатів росіянки Тура Бергер з Норвегії постфактум набрала більше очок, аніж Макаряйнен.

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Фінська біатлоністка зізналася, що не стежила за справою Зайцевої. Попри втрату титулу Кайса заявила, що ніхто не зможе в неї забрати емоції від перемоги.

Я навіть не знала, що крапку у цій справі ще не поставили. Пройшло вже сім – вісім років, але спортивна кар'єра все ще може зробити сюрпризи. Моменти та почуття ніхто не забере, через вісім років я забула деякі перипетії. У сезоні було стільки гонок, що все могло б скластися інакше, якби Зайцевій заборонили участь у гонках одразу після Олімпійських ігор,

– сказала Макаряйнен.

За словами Кайси, якби всі спортсмени були "чисті" й не вживали допінг, то ніяких переглядів результатів і втрати перемог не було б.

"Якби у нас були лише чисті спортсмени, не було б потреби переписувати результати. Це просто сумний приклад того, як абсолютно чисті та безневинні спортсмени повинні страждати через помилки інших", – заявили фінка.

Реакція Тури Бергер

Формальній перемозі не надто зраділа Тура Бергер, хоча й підколола Макаряйнен. Вона заявила, що таких шахраїв, як Зайцева, слід ловити відразу.

"Це було настільки давно, що видається дивним. Відчуття від медалей та перемог короткочасні, тому це все насправді дивно. Найгірше Кайсі, у якої, можливо, заберуть Глобус. Сподіваюся, вона протерла пилюку.

Відчуття, ніби я вкрала її перемогу з огляду на те, скільки часу минуло. В ідеальному світі шахраїв слід ловити відразу. Переживання відбуваються тут і зараз. Тепер це не має для мене великого значення", – резюмував норвежка.