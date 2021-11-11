Спасительный гол Степаненко

Степаненко вышел на замену сразу после перерыва, заменив Сидорчука. На то время "сине-желтые" проигрывали, пропустив нелепый гол от Кирилова.

Подробнее Украина сенсационно первой пропустила гол в матче с Болгарией: видео

На 79-й минуте сборная Украины провела очередную атаку. На этот раз после навеса Зинченко защитнику удалось выбить мяч. Его тут же подхватил Степаненко. Приняв мяч на грудь, он вторым касанием нанес дальний удар из-за пределов штрафной. На этот раз и удар оказался метким, и вратарь до мяча не дотянулся.

Важно! За матч сборная Украины нанесла 36 ударов по воротам соперника, 14 из которых были в створ. Но голом стал лишь один удар Степаненко. В то же время соперники за весь матч четыре раза пробивали по воротам украинцев. И их единственный удар в створ позволил им забить гол.

Видео гола Степаненко



Матч так и закончился вничью 1:1. Это восьмой матч в 2021 году, который украинцы играют с таким счетом.

Уже 16 ноября сборная Украины сыграет против Боснии и Герцеговины на выезде. В этом матче украинцам следует побеждать, чтобы иметь шанс выйти в плей-офф отбора на ЧМ-2022.