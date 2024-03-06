В НХЛ забили фантастический гол с рикошетом от защитного стекла: видео неожиданного взятия ворот

В среду, 6 марта, состоялись матчи очередного тура регулярного чемпионата НХЛ. В одном из них произошел очень незаурядный эпизод, большую роль в котором сыграла прихоть судьбы.

Нэшвилл на родной арене принимал Монреаль. Хозяева имели замечательную 8-матчевую серию побед и считались явными фаворитами встречи, пишет 24 Канал.

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Фантастическая случайность

Однако этой ночью домашние стены не сыграли в пользу хозяев, а наоборот помогли гостям, причем сделали это в прямом смысле.

В начале второго периода "хищники" имели комфортное преимущество и вели в счете 2:0. На 37-й минуте гости отыграли одну шайбу, а уже через 6 секунд был восстановлен паритет, и сделали это Канадиенс в очень необычной манере.

Защитник Давид Савар случайно забросил шайбу в ворота из центра площадки, воспользовавшись невероятным по траектории рикошетом от защитного стекла. Никто на арене не ожидал такого поворота событий и были шокированы, особенно это касалось вратаря Нэшвилла.

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Отметим, что, в итоге, основное время закончилось со счетом 3:3, а в овертайме гости смогли вырвать победу и прервали успешную серию "хищников".

. На даный момент Нэшвилл занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, которое является проходным в раунд плей-офф, Монреаль является одним из аутсайдеров Восточной конференции и располагается на четырнадцатой строчке.