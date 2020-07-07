Украинский полузащитник Владислав Хомутов спас "Нымме" от поражения против "Левадии". Результативный удар украинца не дал сопернику выйти вперед в турнирной таблице.

В рамках 10 тура чемпионата Эстонии "Левадия" на своем поле принимала "Нымме", пишет 24 канал. На поле в составах команд вышли сразу шесть представителей Украины.

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Решающий гол украинца

Со стартовых минут в составе хозяев вышли двое украинцев: защитник Зураб Очигава и форвард Юрий Коломиец, а 21-летний хавбек Александр Сафронов не вышел на поле в матче.

В составе "Нымме" матч начали украинские представители: защитники Владислав Веремеев, Андрей Маркович и Иван Лобай, а также 22-летний хавбек Владислав Хомутов. Последний к слову стал героем в составе команды.

Хозяева открыли счет в матче незадолго до перерыва. Результативный удар в активе Богдана Вастюка.

На 71-й минуте у хозяев вторую красную карточку в сезоне заработал Зураб Очигава.

На 86-й минуте реализовать большинство на поле удалось гостям матча. Передачу с фланга в штрафную соперника замечательно замкнул Владислав Хомутов, который пошел на опережение и переиграл голкипера.

Его гол стал решающим во встрече – 1:1.

Добавим, что этот гол стал пятым в сезоне для Хомутова.

"Нымме" располагается в таблице на третьем месте, в их активе 19 очков.

"Левадия" "дышит в спину" "Нымме" и занимает четвертое место, набрав 18 пунктов.

Обзор матча Левадия – Нымме