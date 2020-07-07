Український півзахисник Владислав Хомутов врятував "Нимме" від поразки проти "Левадії". Результативний удар українця не дав супернику вийти вперед у турнірній таблиці.

У рамках 10 туру чемпіонату Естонії "Левадія" на своєму полі приймала "Нимме", пише 24 канал. На поле у складах команд вийшли відразу шестеро представників України.

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Вирішальний гол українця

Зі стартових хвилин у складі господарів вийшли двоє українців: захисник Зураб Очігава та форвард Юрій Коломієць, а 21-річний хавбек Олександр Сафронов не вийшов на поле у матчі.

У складі "Нимме" матч почали українських представників: захисники Владислав Веремєєв, Андрій Маркович та Іван Лобай, а також 22-річний хавбек Владислав Хомутов. Останні до слова став героєм у складі команди.

Господарі відкрили рахунок у матчі незадовго до перерви. Результативний удар у активі Богдана Вастюка.

На 71-й хвилині у господарів другу червону картку в сезоні заробив Зураб Очігава.

На 86-й хвилині реалізувати більшість на полі вдалось гостям матчу. Передачу з флангу у штрафний суперника чудовому замкнув Владислав Хомутов, який пішов на випередження та переграв голкіпера.

Його гол став вирішальним у зустрічі – 1:1.

Додамо, що цей гол став п'ятим у сезоні для Хомутова.

"Нимме" розташовується у таблиці на третьому місці, у їх активі 19 очків.

"Левадія" "дихає у спину" "Нимме" та посідає четверту сходинку, набравши 18 пунктів.

Огляд матчу Левадія – Нимме